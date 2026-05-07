白宫幕僚长称 特朗普不会制造AI赢家及输家

白宫幕僚长Susie Wiles表示，特朗普及美国政府将不会制造AI赢家及输家。据报美国政府正著手制定AI政策指令。

幕僚长称本届政府只有一个目标

Susie Wiles在X发表声明，回应人们对政府筛选AI大模型的疑虑。Susie Wiles表示，在AI及网络安全领域，特朗普总统及美国政府均没有打算人为地制造赢家及输家。

Susie Wiles又指出，本届政府只有一个目标，确保迅速部署最好、最安全的技术，以应对任何威胁。她又表示，本届政府将赋予创新者而且官僚机构权力，推动强大技术安全部署，同时保障美国安全。

Ai大模型发布前 或须经美国当局测试

美国国家经济委员会主席Kevin Hassett日前表示，未来AI模型或构成安全隐患，应该经过一个流程，以证明其安全。他指出测试命令，极有可能会扩展至所有AI公司。

美国商务部亦扩大一项自愿性项目，让AI大模型发布前对其进行测试。现时Google、微软及xAI均同意向当局提供大模型，以评估系统效能及提升安全度，OpenAI及Anthropic早前亦已参与该项目。

今年2月，美国国防部长Pete Hegseth曾向Anthropic施压，要求其撤除旗下AI聊天机器人Claude的安全防护机制。现时xAI、OpenAI、Google、AWS、微软及NVIDIA，均授权美国国防部在机密军事网路上使用其AI技术，但Anthropic仍然缺席。Anthropic现时面对与美国政府法律攻防战，但亦有消息指Anthropic正与国防部重启谈判。