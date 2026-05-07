Anthropic与SpaceX签协议 助提高Claude算力上限 另马斯克宣布xAI改名「SpaceXAI」

Anthropic与马斯克旗下SpaceX签署了一项协议，计划从SpaceX位于孟菲斯的大型数据中心Colossus 1获取超过300兆瓦的算力。Anthropic表示，此次合作将大幅提升其算力，并使其能够提高AI产品Claude的算力上限。惟交易条款未予披露。另一方面，马斯克周三表示xAI将「解散」，不再作为独立公司来营运，今后将只剩下「SpaceXAI」，定位为SpaceX的AI产品业务。

Anthropic争取更多算力资源

是次交易宣布后的一次会议上，Anthropic行政总裁Dario Amodei表示，该公司在今年首季年化收入和使用量增加80倍后，正尽快争取更多的算力资源。

报道又提到，马斯克是Anthropic竞争对手OpenAI的激烈批评者，他表示上周与Anthropic高级职员进行了交流，并确认「Claude对人类有益」后，决定将Colossus 1租给该公司。

不过，Anthropic仍然是xAI的竞争对手。xAI创始成员之一Ross Nordeen周三就表示，将加入Anthropic计算团队，亦是xAI最后一位离开的共同创办人。在xAI期间，他专注于算力方面工作。

