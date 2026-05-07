长和据报考虑进一步出售电讯资产 退出竞争激烈且成本上涨市场

李嘉诚旗下长和（001）宣布旗下电讯业务集团CKHGT同意出售英国电讯商VodafoneThree所持有的全数49%股权后，据彭博引述消息报道，长和正在考虑进一步出售电讯资产，以退出竞争日益激烈且成本不断上涨的电讯业。

不太可能急于进行交易

不过，报道指长和近期不太可能急于进行交易，因为希望最大限度地提高资产价值。同时，该公司可能会根据市场状况改变策略，而将其电讯资产上市仍是一个选项。

报道提到，尽管电讯业务仍是长和第二大收入来源，但一直受到巨额折旧和摊销影响，拖累集团利润。根据年报显示，去年计入折旧和摊销后，该业务收益暴跌逾80%。电讯业亦面临日益激烈竞争，未来几年需要数十亿美元投资，才能跟上新一代移动网络的发展步伐。

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