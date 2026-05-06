香港每分钟因骗案损失1.5万元 金管局带「嗱喳蕉」上立法会宣传防骗
更新时间：21:00 2026-05-06 HKT
发布时间：21:00 2026-05-06 HKT
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金管局副总裁阮国恒联同银行业界代表，今日（6日）到立法会，向议员介绍近期推出的「智安存」功能，并宣传防骗讯息。
银行界向议员讲解「智安存」
多间银行在场展示「智安存」的操作及开通流程，为议员在社区推广做准备。金管局亦特意带上防骗角色「嗱喳蕉」，提提议员要小心中「蕉」。
每200名港人 有多于一人被骗
数据显示，2025年诈骗案合共43,212宗，损失金额高达81亿元。有关数据即平均每200人，就有多于1人被骗；而每12分钟便有1宗骗案，每日市民蒙受2000万元损失、每分钟蒙受超过1.5万元损失。
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