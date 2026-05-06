齐合环保旗下欧洲回收公司 遭接管人出售予法国回收业龙头Derichebourg

去年4月开始停牌的齐合环保（976）旗下主要资产、欧洲回收公司Scholz Recycling Group，被接管人以招标形式出售予法国回收业龙头Derichebourg SA，惟双方未有透露交易金额。

Derichebough SA与同系公司Elior Group SA较早前宣布落户香港，拓展飞机装拆及回收业务。Derichebourgh SA于新闻公告表示，已与接管人签署合约，收购Scholz Recycling Group全部股权，以扩展其全球回收业务。

Scholz成立于1872年， 是欧洲一家领先的金属回收企业，于2025年录得16亿欧元营业额，在德国拥有悠久的布局，同时在捷克、波兰、斯洛文尼亚设有业务，在奥地利和罗马利亚亦拥有合营业务。2025年，Sholz销售逾300万吨再生黑色金属、有色金属、纸张、纸皮及塑胶。集团在全球拥有逾3,500名员工，营运180个据点（包括合资公司）。

Derichebourg与其持股的联营公司Elior Group SA去年宣布落户香港，与机管局开办飞机装拆的专业课程，并宣布会在香港机场开展飞机拆解及回收业务，特首李家超与多名官员有出席课程的启动仪式。

齐合环保方面，因未能按时发表24/25年业绩，去年4月起遭停牌，公司今年3月表示，公司如常运作，并已向联交所提交法证调查及内部监控审查报告初稿。

