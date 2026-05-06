迪士尼D23明年移师新加坡 全球粉丝活动首次拓至亚太市场

迪士尼宣布，其全球支持者活动「D23亚洲迪士尼粉丝大会」将于2027年落户新加坡，是其全球粉丝活动战略首次拓展至亚太市场。是次盛事获新加坡政府支持。

数天活动 展示影视及体验内容

迪士尼指，继早前举办「D23巴西」后，将于明年举办「D23亚洲」，乃举办数天的粉丝体验活动，将全面展示迪士尼旗下包括影视、体验等各领域的创意成果，涵盖迪士尼、彼思（Pixar）、漫威（Marvel）及星球大战（Star Wars）等经典与创新内容。有关票务详情及具体议程，将待官方后续正式公布。

华特迪士尼公司：回应亚太粉丝支持

华特迪士尼公司（The Walt Disney Company）行销长暨品牌长Asad Ayaz表示，将D23带到新加坡，既是为了回应亚太地区粉丝的热情支持，同时展现了该集团致力于拉近与粉丝连结的目标。

华特迪士尼公司亚太区整合行销暨亚太原创策略执行副总裁蔡志行补充，迪士尼在亚太地区拥有庞大且持续成长的粉丝群，将D23带到新加坡，为多元地区的观众带来粉丝体验。