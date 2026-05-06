Meta传推AI购物代理Hatch 目标6月底完成内部测试

Meta（美： META）正部署推出两项人工智能（AI）产品，外媒The Information报道，该公司正训练一款面向消费者的AI代理「Hatch」，目标在6月底完成内部测试。另外，Meta计划将独立的代理购物工具整合到Instagram，最快有望于今年第四季面世，以强化电商竞争力。

灵感源自OpenClaw

报道指，Meta正研发功能类似的消费级代理产品，而Hatch目前由Anthropic的Claude Opus 4.6和Claude Sonnet 4.6模型驱动，但正式推出后，将转至Meta自研的最新AI模型「Muse Spark」。

Hatch灵感来自OpenAI旗下的OpenClaw，与传统聊天机器人不同，该代理具备自主学习与跨平台操作能力，旨在减少人为干预的情况下，为全球数十亿用户执行复杂的日常任务。

为测试Hatch实际能力及提升其决策能力与精准度，Meta专门搭建了「沙盒」网络环境，如Reddit、Yelp和Outlook等真实网站，让代理在受控条件下进行训练和内部测试，目标在今年6月底前完成。

IG购物工具迎战TikTok

另据报道指，Meta计划将一款独立的AI购物代理整合至旗下的Instagram平台，目标今年第四季发布，核心功能包括用户在浏览Reels短片或动态消息时，可透过AI获取商品细节并直接在App内完成结帐，无需跳转至外部网页。

知情人士表示，TikTok Shop凭借短影片与电商的深度整合，已在社交电商领域建立明显优势，而Meta此举意在利用 Instagram的庞大用户基础，配合AI自动化购物体验与之抗衡，以重新夺回市场份额。

报道亦引述市场分析人士指出，Hatch与Instagram购物助理的推进，反映Meta正加快推动AI商业化，并致力将其在AI领域的大规模资本投入，逐步转化为实质商业回报。

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