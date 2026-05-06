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Anthropic推金融服务新AI代理 瞄准银行及保险业等专业人士

商业创科
更新时间：10:46 2026-05-06 HKT
发布时间：10:46 2026-05-06 HKT

据彭博报道，Anthropic推出了一系列新的AI代理，以处理更广泛的金融服务任务，并争取华尔街客户的青睐。有关AI代理据称可以撰写会议简报、审核财务报表，并可将将个案升级至合规审查，合共推出了10款新工具，目标用户是银行、保险、资产管理和金融科技业的专业人士。

「仅比编码应用落后几个月」

报道指出，Anthropic已确立了其在利润丰厚的AI编码工具市场的领先地位，正与OpenAI展开日益激烈的竞争，以试图证明其技术能够胜任其他产业（包括金融业）的各种重要任务。

Anthropic金融服务产品负责人Nicholas Lin表示，「金融领域为其他知识型工作提供了一个绝佳的蓝图」，又指AI在金融领域的应用「仅比其在编码领域的应用落后几个月」，而后者的应用已实现了巨大飞速发展。

整合金融服务业伙伴数据

为了展现该公司在矽谷以外日益增长的影响力，Anthropic行政总裁Dario Amodei周二在纽约一场活动上与摩通行政总裁戴蒙（Jamie Dimon）共同讨论了人工智能，而且不少银行业领袖也出席了此次活动。

在周二发布的新产品中，Anthropic表示，将使其Claude AI模型能够更好地在Excel、PowerPoint和Outlook等第三方软件中运行，并整合来自金融服务业合作伙伴（如Dun & Bradstreet和Moody's Corp.）的数据。

伙黑石等设合营加强推广

Anthropic也透过与黑石、Hellman & Friedman和高盛成立新的合资企业，进一步深化其在金融业的联系。该合资企业将致力于将Anthropic的软件推广到更多企业。

消息公布后，FactSet Research Systems（FSD）周三股价一度下跌逾9%，收市跌幅收窄至2.2%；Morningstar（MORN）股价亦曾跌近4%，收市跌0.7%；标普全球（SPGI）收市则跌0.2%。
 

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