中东局势缓和 标指纳指再破顶｜古天后

5月6日，大致多云，早上稍凉，有一两阵骤雨，日间部份时间天色明朗。美伊大致维持停火协议，纾缓市场紧张情绪，美股周二造好，道指高开95点后，最多反弹423点，高见49365；标指跟纳指齐破顶，收市亦同创新高。美市收市，道指升356点或0.73%，报49298；标指升58点或0.81%，报7259；纳指升258点或1.03%，报25326；比特币升2.5%，至81,746美元；现货金价一度反弹1.4%，今早进一步升至4600美元水平。国际油价大幅回吐，纽约期油挫3.9%，每桶收报102.27美元，今早于亚洲时段进一步回落至接近100美元水平。

重磅股中，Alphabet计划发行其历来最大笔欧罗债券，规模至少90亿欧元，亦拟发行介乎30亿至50亿加元债券，股价收市升1.4%；苹果反弹2.7%，据报正在与英特尔（Intel）及三星洽谈晶片合作，英特尔股价急升12.9%，至108.15美元创历史新高。亚马逊升0.5%，Tesla先升后跌0.8%。Palantir第一季业绩超出分析员预期，经营收入创下2020年上市以嚟最快增长，公司上调全年业绩预测，股价仍跌6.9%。据FactSet数据显示，迄今为止，已公布业绩嘅标普500指数成分股之中，约有85%业绩超出预期。

美国30年期债息周一升破5厘后，周二曾高见5.0231厘，创去年7月以来高位，惟之后回落至5厘之下，10年期债息反复跌4.4个基点，至4.405厘。忧虑本周地区选举结果及能源价格上涨加剧通胀，英国30年期债息冲上28年新高，最多升13.1个基点至5.778厘。美汇指数一度涨0.21%至98.58；日圆回落0.43%至157.93兑每美元。

恒指26500有一定阻力

港股昨日反复，恒生指数低开150点后，跌幅一度扩大至405点，低见25690，不仅再失二万六关，同时跌穿5、10、20及50日线，午后跌幅逐步收窄，最终报收25898，跌幅收窄至197点，50日线约25800失而复得。不过北水缺席下成交继续缩减，只有1,222亿元，交投淡静。不过至夜期时段，美伊大致维持停火协议，缓解市场紧张情绪，美股周二做好，三大指数上升，标指跟纳指继续破顶。

受美股回升刺激，夜期及ADR略为回升，今早黑期反弹逾百点，重上25900水平之上，反映港今早略为高开。由于昨日恒指遗下一个下跌裂口，25945至26091，今日或有机会回补此裂口，并收复上述几条移动平均线，即重返26000水平，甚至再挑战100日线，即26100水平，如企稳所有移动平均线，如能配合成交，稍后有望再向上挑战日线保力加通道顶部即26500水平。暂时日线保力加通道正收窄，暂时大市仍于20日线，即约25950-26000水平，亦即通道中轴附近上落，短线于250日线即约25500水平，即通道底部有一定支持，而上方通道顶部约26500水平有一定阻力，静待中东局势发展，以及重磅股业绩公布，静待突破。

古天后