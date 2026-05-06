Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中东局势缓和 标指纳指再破顶｜古天后

商业创科
更新时间：09:38 2026-05-06 HKT
发布时间：09:38 2026-05-06 HKT

5月6日，大致多云，早上稍凉，有一两阵骤雨，日间部份时间天色明朗。美伊大致维持停火协议，纾缓市场紧张情绪，美股周二造好，道指高开95点后，最多反弹423点，高见49365；标指跟纳指齐破顶，收市亦同创新高。美市收市，道指升356点或0.73%，报49298；标指升58点或0.81%，报7259；纳指升258点或1.03%，报25326；比特币升2.5%，至81,746美元；现货金价一度反弹1.4%，今早进一步升至4600美元水平。国际油价大幅回吐，纽约期油挫3.9%，每桶收报102.27美元，今早于亚洲时段进一步回落至接近100美元水平。

重磅股中，Alphabet计划发行其历来最大笔欧罗债券，规模至少90亿欧元，亦拟发行介乎30亿至50亿加元债券，股价收市升1.4%；苹果反弹2.7%，据报正在与英特尔（Intel）及三星洽谈晶片合作，英特尔股价急升12.9%，至108.15美元创历史新高。亚马逊升0.5%，Tesla先升后跌0.8%。Palantir第一季业绩超出分析员预期，经营收入创下2020年上市以嚟最快增长，公司上调全年业绩预测，股价仍跌6.9%。据FactSet数据显示，迄今为止，已公布业绩嘅标普500指数成分股之中，约有85%业绩超出预期。

美国30年期债息周一升破5厘后，周二曾高见5.0231厘，创去年7月以来高位，惟之后回落至5厘之下，10年期债息反复跌4.4个基点，至4.405厘。忧虑本周地区选举结果及能源价格上涨加剧通胀，英国30年期债息冲上28年新高，最多升13.1个基点至5.778厘。美汇指数一度涨0.21%至98.58；日圆回落0.43%至157.93兑每美元。

恒指26500有一定阻力

港股昨日反复，恒生指数低开150点后，跌幅一度扩大至405点，低见25690，不仅再失二万六关，同时跌穿5、10、20及50日线，午后跌幅逐步收窄，最终报收25898，跌幅收窄至197点，50日线约25800失而复得。不过北水缺席下成交继续缩减，只有1,222亿元，交投淡静。不过至夜期时段，美伊大致维持停火协议，缓解市场紧张情绪，美股周二做好，三大指数上升，标指跟纳指继续破顶。

受美股回升刺激，夜期及ADR略为回升，今早黑期反弹逾百点，重上25900水平之上，反映港今早略为高开。由于昨日恒指遗下一个下跌裂口，25945至26091，今日或有机会回补此裂口，并收复上述几条移动平均线，即重返26000水平，甚至再挑战100日线，即26100水平，如企稳所有移动平均线，如能配合成交，稍后有望再向上挑战日线保力加通道顶部即26500水平。暂时日线保力加通道正收窄，暂时大市仍于20日线，即约25950-26000水平，亦即通道中轴附近上落，短线于250日线即约25500水平，即通道底部有一定支持，而上方通道顶部约26500水平有一定阻力，静待中东局势发展，以及重磅股业绩公布，静待突破。

古天后

古天后简介:

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
四川玛琉岩瀑布风景区秋千断缆，女子直堕悬崖。
00:14
玛琉岩瀑布｜女子玩悬崖秋千意外坠亡 出发前狂喊安全绳「没绑紧」
即时中国
14小时前
惠康超市只限一天全场88折！满额即享 粮油/日用品/零食 1产品额外85折
惠康超市只限一天全场88折！满额即享 粮油/日用品/零食 1产品额外85折
饮食
18小时前
2.28亿六合彩中奖号码离奇吻合「姜涛生日CODE」 港妻买中狂呼「大癫」 网民拜服：系神迹｜Juicy叮
2.28亿六合彩中奖号码离奇吻合「姜涛生日CODE」 港妻买中狂呼「大癫」 网民拜服：系神迹｜Juicy叮
时事热话
19小时前
星岛申诉王 | 五一黄金周 旅客不文明行为惹议 内地网民都批：面自己丢！
申诉热话
13小时前
堕楼男童送院亡。蔡楚辉摄
珍惜生命│马鞍山12岁男童堕楼 送院不治
突发
2小时前
房协公屋2026｜公屋轮候者留意SMS！ 甲类出租屋邨正开放申请（附入息限额／资格／屋邨资料）
房协公屋2026｜公屋轮候者留意SMS！ 甲类出租屋邨正开放申请（附入息限额／资格／屋邨资料）
生活百科
2026-05-05 10:55 HKT
世界桌球锦标赛︱慈父多年陪爱儿吴宜泽一步一脚印 卖自住楼赴英训练居无窗地下室
世界桌球锦标赛︱慈父多年陪爱儿吴宜泽一步一脚印 卖自住楼赴英训练居无窗地下室
即时中国
2026-05-05 11:15 HKT
「扮嘢王」罗浩楷罕现身激动落泪 靓爆贤妻陪伴在则照顾轮椅夫 跟TVB旧友饮茶精神翼翼
「扮嘢王」罗浩楷罕现身激动落泪  靓爆贤妻陪伴在则照顾轮椅夫  跟TVB旧友饮茶精神翼翼
影视圈
2小时前
汪明荃、罗家英潮着Gucci情侣装睇骚  汪阿姐步履蹒跚表情呆滞需搀扶  家英哥劲精神对比强烈
汪明荃、罗家英潮着Gucci情侣装睇骚  汪阿姐步履蹒跚表情呆滞需搀扶  家英哥劲精神对比强烈
影视圈
18小时前
香港各区北上巴士转乘优惠！往返福田/莲塘口岸搭两程俾一程 限指定支付方式
香港各区北上巴士转乘优惠！往返福田/莲塘口岸「搭两程俾一程」 限指定支付方式
旅游
17小时前