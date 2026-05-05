Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

长和悉售英国VodafoneThree 49%持股 收取逾450亿现金

商业创科
更新时间：12:19 2026-05-05 HKT
发布时间：12:19 2026-05-05 HKT

长和（001）宣布，旗下电讯业务集团CKHGT已同意出售其于英国电讯业务VodafoneThree所持有的全数股权。长和指，是次交易让该集团能以具吸引力的估值将其投资变现，长和将透过注销其在VodafoneThree的持股，收取43亿英镑（约454.94亿港元）的代价金额。有关交易须待相关监管机构批准。目前该业务由Vodafone集团持有51%股权，CKHGT则持有49%股权。

相关文章：长和售英国电讯业务 去年完成合并变现离场 欧洲资产交易频繁 盘点近年大Deal

霍建宁：2000年成立3英国时开创先河

长和副主席及CKHGT执行主席霍建宁表示，长和为全球率先投资3G的流动电讯服务营运商之一，早于2000年成立3英国，开创先河，为消费者提供流动宽频通讯服务。他称，由初创流动电讯营运商起步，多年来不断茁壮成长，其后更透过合并，发展成现时的VodafoneThree，成为英国最大电讯商，服务客户数目冠绝英国，为当地消费者提供电讯产品与服务方面稳占市场领导地位。霍建宁续指，是次交易让长和得以实现于VodafoneThree的投资价值，为集团和股东带来实际回报。

陆法兰与黎启明：庞大投资价值变现

长和联席董事总经理陆法兰与黎启明共同表示，此项交易对集团和合作伙伴而言，皆为互惠互利的双赢局面。交易为集团带来庞大的现金收益，更切实地将我们的投资价值变现。

长和：提供弹药 寻未来投资或收购机会

长和在公告指，由出售事项所产生的庞大现金所得款项，将强化集团的财务状况，透过增加现金储备及减少综合净财务负债，从而提升整体资金流动性及财务稳定性，同时符合现有信贷评级。

长和续指，所得资金可为策略性发展提供具弹性的资源，透过资助业务扩展及基建设施升级，以及寻求潜在的未来投资或收购机会，同时亦强化资产负债表；以及优化营运资金管理，透过维持适当的营运资金储备以支持日常营运，并缓冲潜在市场或营运风险。

3英国与Vodafone合并一年后变现离场

长和去年完成推动将3英国与同业Vodafone英国合并，当时指出，合并公司将在未来10年间投资110亿英镑，创建欧洲其中一个最先进的5G网络，为英国数以百万计客户和企业带来极其优越的流动通讯体验。长和早前预计合并公司在合并后的第5年，将每年带来7亿英镑的成本及资本开支协同效益，并由2029年财政年度起，为Vodafone的经调整自由现金流带来贡献。

相关文章：Vodafone与长和完成合并英国电讯业务 新公司拟逾千亿投资5G网络
 

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
葵芳商场恐怖意外！3岁内地童扶手电梯仆亲下体被夹 目击者：「见到粒蛋」 现场留血裤｜Juicy叮
葵芳商场恐怖意外！3岁内地童扶手电梯仆亲下体被夹 目击者：「见到粒蛋」 现场留血裤｜Juicy叮
时事热话
4小时前
星岛申诉王｜月入9万都唔敢生仔？港女泪诉：供楼供车养长老，边有钱养细路
星岛申诉王｜夫妇月入9万 都唔敢生仔 港女详列开支 揭「月光族」悲歌
申诉热话
5小时前
香港6大免费室内缓跑径！无需预约+有冷气 设专业胶地/淋浴设施 附地址/交通/开放时间
香港6大免费室内缓跑径！无需预约+有冷气 设专业胶地/淋浴设施 附地址/交通/开放时间
生活百科
2小时前
佘诗曼罕被网民批评：好肉酸 索爆长腿惊变「O字脚」 睇草蜢演唱会与女星拥抱晒交情
佘诗曼罕被网民批评：好肉酸 索爆长腿惊变「O字脚」 睇草蜢演唱会与女星拥抱晒交情
影视圈
18小时前
六合彩2.28亿金多宝｜$10电脑飞中三奖请饮茶成枱点心 网民忆旧事：同事中$200万辞职后 有惊人后续｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜$10电脑飞中三奖请饮茶成枱点心 网民忆旧事：同事中$200万辞职后 有惊人后续｜Juicy叮
时事热话
21小时前
循环扇难拆洗积10年尘！网民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰尘
循环扇难拆洗积10年尘！网民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰尘
食用安全
2026-05-04 11:00 HKT
谢贤前女友CoCo爆「爷孙恋」分手内情：他可能意识到身体机能跟我有差距 频谈旧情惹反感
谢贤前女友CoCo爆「爷孙恋」分手内情：他可能意识到身体机能跟我有差距 频谈旧情惹反感
影视圈
4小时前
山东「接盘侠」｜老婆频发细仔相予陌生男 验DNA惊揭3仔女2个非亲生
山东「接盘侠」｜老婆频发细仔相予陌生男 验DNA惊揭3仔女2个非亲生
奇闻趣事
6小时前
稻香旗下中菜馆3道小菜套餐！$168起叹沙姜鸡/桶蚝/梅菜扣肉 星期一至日5pm起供应
稻香旗下中菜馆3道小菜套餐！$168起叹沙姜鸡/桶蚝/梅菜扣肉 星期一至日5pm起供应
饮食
20小时前
长者自助餐优惠2026｜20大星级酒店Buffet推介 $190起任食雪花蟹脚/生蚝/龙虾/乳猪
长者自助餐优惠2026｜20大星级酒店Buffet推介 $190起任食雪花蟹脚/生蚝/龙虾/乳猪
饮食
21小时前