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美媒指特朗普AI政策重大转变 拟引入新模型审查流程 忧爆毁灭性网络攻击 

商业创科
更新时间：11:51 2026-05-05 HKT
发布时间：11:51 2026-05-05 HKT

据《纽约时报》报道，美国总统特朗普一改往日对AI的「放任」态度，正考虑对新AI模型实施政府审查。报道指，政府内部正讨论一项行政命令，拟成立AI工作组，以针对新AI模型建立正式的政府审查流程。据悉，白宫官员上周已向Anthropic、Google及OpenAI等企业高层透露相关计划。

报道引述美国官员指出，审查机制或类似英国目前的做法，即授权多个政府部门确保AI模型符合特定的安全标准，此举标志着特朗普政府在AI政策上的重大转变。

特朗普自上任后一直大力推动AI发展，曾表示AI对赢得与中国的地缘政治竞争至关重要，早前更撤销拜登政府时期要求AI开发商进行安全评估的规定。他曾形容AI产业如同「刚出生的漂亮婴儿」，扬言不能以愚蠢的政治规则阻止其发展。特朗普虽留有制定某些规则的空间，但亦补充「这些规则必须比技术本身还要聪明」。

转变源于Anthropic新模型

政策转变源于初创企业Anthropic上月公布名为「Mythos」的新AI模型。该公司坦言，Mythos在识别软件安全漏洞方面极其强大，可能引发网络安全危机，因此拒绝向公众发布该模型。

业界及政府官员透露，白宫希望避免日后若发生AI驱动的毁灭性网络攻击，会引发的政治后果。 同时，政府亦正评估新模型能否为五角大楼及美国情报机构提供更强的网络防御能力。为应对Mythos等强大模型，部分官员正推动建立审查制度，让政府优先获取及测试新AI模型的权利，但不会阻止其最终发布。

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