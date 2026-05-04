烯石电车新材料拟从开曼群岛迁册香港 指营商环境稳定 增国际投资者信心

烯石电车新材料（6128）公布，建议申请从开曼群岛迁册至香港，并将采纳符合香港法例的新组织章程细则，以取代现有组织章程大纲及细则。迁册需召开股东特别大会表决，以及取得相关监管机构批准。

有效降低合规成本

烯石电车新材料指出，鉴于该公司已在联交所主板上市，且主要营业地点位于香港，在迁册后，可降低跨国合规的复杂性、简化法律实体架构，并有效降低在多个司法权区进行合规所涉及的成本。

「迁册巩固公司在香港地位」

该公司续指，香港的法治传统强调公平、一致性及司法独立，为在香港营商营造了稳定且可预期的环境，其国际枢纽吸引包括该公司在内的公司迁册至香港。该企指出，迁册进一步巩固其在香港地位的重要举措，此举可增强本地及国际投资者对本公司的信心，并促进公司与投资者之间的沟通。

不影响股东持股比例

烯石电车新材料表示，除将产生的开支外，不会改变相关资产、投资、管理或财务状况，亦不会改变股东的持股比例，有关事项不会对其营运造成任何重大影响。该公司续指，迁册并不构成成立新的法律实体，亦不会影响业务持续性，当其成为迁册公司时，将根据香港法例在香港设立注册办事处。

业务收入来自内地与香港

烯石电车新材料主要业务为发展及加工石墨烯产品，尤其是用于电动汽车、能源储存系统及其他应用的锂离子电池石墨负极材料，另外亦从事于景观设计业务。去年该公司有80%收入来自内地，余下约20%收入来自港澳市场。