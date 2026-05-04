Antimatter建全球首个针对AI推理新云网络 拟香港设立总部

专为分布式AI经济而设的新云（neocloud）平台Antimatter近日透过3家企业策略性合并成立，并计划于香港设立全球总部，建设首个针对AI推理优化的全球新云网络。该平台合并后为业界首个全面整合的AI基础设施平台，旨在以远低于超大规模云服务商的成本，以及大幅缩短推出市场的时间，满足全球对AI算力的爆发式需求。

由3间企业合并而成

Antimatter由曾创立微软实时通信业务部门的连续创业者David Gurlé领导，透过合并Datafactory（美国能源与电力基础设施）、Policloud（模组化微型数据中心网络）及Hivenet（分布式云端服务供应商）三家企业，打造涵盖能源采购、实体硬件及云端软件的AI基础设施平台。

该平台指出，有别于第一代AI主要关于在集中式数据中心训练庞大的基础模型，下一阶段的推理则是在Copilot、智能代理和即时决策系统等各类应用中，将这些模型每天运行数十亿次。因此需要更贴近用户、部署速度更快及能源效率更高的基础设施。

已获3亿欧元资金建设

Antimatter计划于香港设立全球总部，并以前所未有的速度部署资金，建设首个针对AI推理优化的全球新云网络。公司已获3亿欧元资金，用于在2026年部署首100个Policloud分散式微型数据中心，提供4万张图形处理器（GPU），活跃算力达3.6 exaFLOPS以上。

至2030年底，计划于数十个国家部署的1,000个Policloud分散式微型数据中心网络将提供超过40万张GPU，分布式AI推理算力超36 exaFLOPS，相当于5座传统超大数据中心规模，但部署资本开支将能降低50%，并显著缩短推出市场的时间。