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香港电讯料世界杯带动经济 称订阅增长已超越历届预期

商业创科
更新时间：15:40 2026-05-04 HKT
发布时间：15:40 2026-05-04 HKT

世界杯即将展开，NowTV与ViuTV作为大会指定广播机构，公布赛事直播、AI技术、综艺节目及优惠计划全面升级。香港电讯（6823）个人业务行政总裁林国诚表示，今届赛事场数多、时段广，将带动本地餐饮、零售及夜市经济，目前订阅增长已超越历届预期。
 
今届世界杯为史上规模最大，合共104场赛事横跨多个时段。NowTV将直播全部赛事，并提供4K画质；ViuTV 99台则免费播放25场重点赛事，包括揭幕战、四强及决赛，让更多市民投入赛事气氛。大会委任Edan@MIRROR、Ivy@COLLAR出任世界杯大使。
 
优惠方面，指定csl、1O1O、Club SIM、NowTV及网上行客户，可优惠价580元订购赛事通行证，原价980元。林国诚表示，现时上客速度理想，不少用户借此续约各项服务，带动整体业务表现。

NowTV推出全新「AI波友」

技术方面，NowTV推出全新「AI波友」，利用人工智能整合赛事数据与专业分析，以广东话解答球迷疑问，并按用户作息提供个人化观赛建议。同时，该集团引入低时延专线技术，将影片碎片化传输，载入速度提升2倍，缓冲时间大减。csl、1O1O及网上行Netvigator客户可直连专用网络，流动用户更可豁免本地数据，方便外出睇波。林国诚透露，若技术成效理想，未来有望应用于英超、西甲等联赛转播。
 
林国诚提到，今届赛事时段覆盖朝早至夜晚，酒楼、餐厅、健身中心、学校及会所等均参与其中，有助培养市民外出消费习惯，振兴夜市。他称，除传统饮品、零食赞助外，更多新行业加入赞助阵容，广告商覆盖更广泛，而该集团亦联同多个商场及场地举办观赛活动，场地数量较往届增加，冀营造全城欢腾气氛。
 
他强调，今届世界杯云集多位传奇球星，或成其最后一战，加上赛事阵容强劲、时段弹性，整体表现料较往届更正面。他指出，转播权谈判虽不易，但相信凭借多年经验，对今届营运及市场反应充满信心。

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