Google扩展Gemini个人化智慧服务至港用户 可串联Gmail及YouTube

Google宣布，早前在美国推出了「个人化智慧服务」（Personal Intelligence）后，正逐步向香港合资格的Google AI Plus、Pro和Ultra订阅者的个人Google帐户推出这项体验，并预计在未来扩展至基本版用户。

提供对用户独具意义协助

该服务能连结Gmail等应用程式中的资讯，让Gemini提供对用户独具意义的协助；当开启功能后，用户可掌控要连结哪些应用程式，只需一个步骤就能串联Gmail、YouTube和Google搜寻。

根据介绍，「个人化智慧服务」有两大核心优势：能够从复杂的资讯来源进行推理，以及从电邮等资讯中撷取特定细节来回答问题的能力，通常会结合两者，跨足文字、影片等资讯，提供度身打造的答案。

Google举例指出，试想像一位用户正在规划东京度假之旅，已收到交通和住宿的预订确认，但这些细节却散落在日常使用的不同数码平台中，当他问 Gemini：「我的东京行程是甚么？」时，Gemini会在确保安全的前提下，从Gmail撷取相关的预订细节，并将其整理成一目了然的行程时间表，甚至能根据最近观看过有关当地饮食趋势的YouTube影片来推介餐厅。

强调以保障私隐为核心

另外，Google强调以保障私隐为核心，连结应用程式的功能预设为关闭：用户必须主动选择开启，并决定要连结哪些应用程式，而且随时都能再次关闭。当用户启用后，有关功能将可在网页版、Android和iOS上运作，并适用于Gemini模型选择器中的所有模型；若用户在 Gemini 主页上没看到试用邀请，则可以在「设定」中开启。

