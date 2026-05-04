花旗委任李慧贤为香港区企业银行主管 7月生效

花旗集团今日（4日）宣布，委任李慧贤为香港区企业银行主管，今年7月生效。李慧贤将领导花旗集团在香港的企业银行业务，客户涵盖本地企业、金融机构、公营机构及跨国公司等，并将向日本、北亚及澳洲区企业银行的业务主管，以及花旗集团香港区行政总裁及银行业务主管辛葆琏汇报。

花旗集团宣布委任李慧贤为香港区企业银行主管。

该行指出，李慧贤在银行界拥有逾25年的经验，此前任职渣打银行（香港）大中华及北亚投资区域总监兼金融机构香港区主管，带领团队为大中华区、日本和韩国的机构投资者和金融服务业客户提供服务。

中港跨境商业活动CAGR近15%

该行又提到，香港业务保持强劲增长势头，目前为超过1,000 间企业及机构客户提供服务。其中，香港与内地的业务往来是主要增长动力。过去五年，花旗客户的中港两地跨境商业活动复合年均增长率（CAGR）接近15%。美港跨境业务维持其策略重要地位，积极支持两地之间的外商直接投资及贸易往来。与此同时，香港客户与东盟市场的业务活动亦录得可观增长，占花旗香港整体客户境外商业活动量一半以上。

