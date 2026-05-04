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传Anthropic伙黑石及高盛等设合营 投资总额达15亿美元

商业创科
更新时间：12:37 2026-05-04 HKT
发布时间：12:37 2026-05-04 HKT

据《华尔街日报》引述消息报道，AI初创公司Anthropic将与黑石、高盛等多家华尔街机构共同成立一家新的合资企业，目标是向获私募股权支持的公司销售AI工具。

据悉，相关合作细节最快于今日（4日）正式公布。Anthropic、黑石及私募基金Hellman & Friedman将牵头这项交易，预期各方将分别投资约3亿美元。

向私募支持公司销售AI工具

资料显示，高盛亦将成为该合资企业的创始投资者之一，预计注资约1.5亿美元，而泛大西洋投资（General Atlantic）等多家机构亦有参与其中，整体承诺投资总额高达约15亿美元。

新组建的合资公司旨在成为Anthropic的顾问部门，主要目标是向私募股权基金的投资组合公司销售AI工具，并教导相关企业如何在各个营运环节中融入AI技术。

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