GameStop拟斥560亿美元购eBay 每股溢价20% 扬言挑战亚马逊 

据《华尔街日报》报道，GameStop（GME）行政总裁Ryan Cohen提出以约560亿美元（约4,368亿港元）作价，收购电商平台eBay。GameStop提议以现金及股份各半的方式，每股作价125美元，较eBay上周五收市价溢价约20%。Cohen扬言，eBay未来价值将达数千亿美元，绝对有力成为亚马逊的真正竞争对手。

目前已持有5%股份

报道指，GameStop自今年2月4日开始建仓，目前已持有约5%的eBay股份。Cohen早前已向eBay董事局主席Paul Pressler致函提出收购，并透露已获道明银行（TD Bank）承诺提供最多200亿美元的债务融资。

GME实体店可作收集及鉴定商品

Cohen指出，若将两家公司合并，能有效削减成本及提升盈利。同时，亦能扩大两间公司规模，例如利用GameStop的实体店作为eBay卖家收集和鉴定商品的地点，并加强eBay直播业务，让品牌可透过即时影片串流进行销售。

或寻求中东主权财富基金支持

值得注意的是，GameStop目前市值仅约120亿美元，而eBay市值则高达460亿美元，因此要完成这类交易绝非易事。另外，由于GameStop资产负债表上仅有约90亿美元现金可用于交易，目前尚不清楚如何筹集收购所需的余下资金。据悉，Cohen或寻求中东主权财富基金等外部投资者支持。

若拒绝提案 拟发动委托书争夺战

Cohen警告，若eBay不接受提案，他已准备直接向股东提出收购，并发动委托书争夺战 （Proxy fight），即发起人透过征集其他股东的投票委托书，在股东大会上投票以改选董事、变更管理层或通过特殊议案。不过，根据eBay的资料显示，预定于今年6月举行的股东大会，针对提名董事候选人的窗口已关闭。

另一方面，Cohen在信中表示，交易完成后将担任合并后公司的新任行政总裁，并放弃领取薪酬，其回报将完全取决于公司的业务表现。