高盛合伙人预警AI狂热风险 大型云服务商资本开支或已超过营运现金流

四大重磅美股Alphabet（GOOG）、Meta（META）、微软（MSFT）及亚马逊（AMZN）上周公布季绩显示，将持续投入资源发展AI，并且令资本开支成为外界焦点。高盛合伙人Mark Wilson在一份周报中更警告，目前主导市场的AI投资热潮是由一场历史性的资本开支狂潮推动，但超大型云端服务提供商的资本支出已推高至其营运现金流100%以上，加上市场广度恶化，造成了风险集中。

资本支出料达6000亿美元

据外媒报道，Mark Wilson指纳斯达克指数刚刚创下2002年以来最强劲的4月表现，AI主题也日益主导投资者心理，但此次上涨行情背后却暗藏风险，四大云端服务供应商微软、亚马逊、Alphabet和Meta今年资本支出总额料达6,000亿美元，并且可能超过其营运现金流的100%。

他续指，微软计划在未来6个月内投入1,200亿美元于资本支出，比之前市场对其年度支出预期高出约45%，意味2025年全年支出可能达到1,900亿美元；亚马逊的资本支出将超过2,000亿美元，Alphabet的目标是约1,850亿美元，而Meta的目标则是1,350亿美元。

收入数据同样令人震惊

不过，报道提到收入数据同样令人震惊，因而让投资者感到困惑。其中谷歌云端收入按年增速高达63%，突破200亿美元大关，其订单积压量亦较上一季度几乎翻倍，达到4,600亿美元，并签署了多笔超过10亿美元的企业级交易。至于微软AI业务的年化经常性收入达到370亿美元，按年增逾120%。AWS增长率亦达28%，创2021年以来最快增速，并透露其客制化Trainium晶片的收入承诺额已超过2,250亿美元。

市场严重依赖少数主题

另一方面，Mark Wilson引述高盛策略师Ben Snider的判断，指目前「市场广度不佳」的环境，并不一定预示市场见顶，而是指向「动量因素持续波动」。他量化了动量因子表现与高盛AI股票组合之间的相关性，发现两者高度同步，并受到同一潜在动态的驱动，即半导体股票的表现优于软件股，而受益于AI支出的公司增长超过了进行AI支出的公司，而这种结构意味当前的上涨行情严重依赖少数主题。

他更特别指出，标普500指数今年超过60%的盈利增长预期，都来自美光科技（MU）和英伟达（NVDA）。

押注几乎没有容错空间

针对核心冲突而言，Mark Wilson认为是在于AI基础建设能否在不大幅提升收入或痛苦地调整预期的情况下，继续以目前的速度推进，当企业将超过100%的营运现金流投入资本支出时，实际上是在押注最终回报能够弥补这些投入，但如果AI需求降温或商业化时间比预期长，那么这种押注几乎没有容错空间​​。

此外，油价持续高企于每桶100美元以上，加上联储局内部出现1992年以来最严重的分歧，以及更广泛的宏观环境带有滞胀的迹象，将可能会对支撑AI投资理论的增长假设构成压力。