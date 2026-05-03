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王维基预告HKTVmall周一准备「全年减价战」

商业创科
更新时间：09:50 2026-05-03 HKT
发布时间：09:50 2026-05-03 HKT

香港科技探索（HKTV，1137）旗下HKTVmall掀起减价战且动作频频，继上周日（26日）推出85折大型优惠后，亦于昨日及今日（2日及3日）展开第二轮「斗减价」优惠。同时，HKTVmall创办人王维基昨日再于社交平台发文表示，「十天不丹之旅结束，返香港，星期一与同事准备『全年减价战』」。

帖文一出后，有网民表示支持，但亦有网民质疑「1137股票日日跌，公司现金流得4亿左右，顶吾顶得住」，另亦有指「减价战系好方法，但最重要系以后唔好乱讲嘢」。

事实上，香港科技探索股价近期持续不振，上周五报跌0.9%至1.08元，今年至今已累跌近23%。

相关文章：HKTVmall推第二轮斗减价 299元自取85折 「誓要平过超市价」

HKTVmall向传统超市「宣战」 推85折优惠抢客 王维基：睇吓边个先投降

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