王维基预告HKTVmall周一准备「全年减价战」

香港科技探索（HKTV，1137）旗下HKTVmall掀起减价战且动作频频，继上周日（26日）推出85折大型优惠后，亦于昨日及今日（2日及3日）展开第二轮「斗减价」优惠。同时，HKTVmall创办人王维基昨日再于社交平台发文表示，「十天不丹之旅结束，返香港，星期一与同事准备『全年减价战』」。

帖文一出后，有网民表示支持，但亦有网民质疑「1137股票日日跌，公司现金流得4亿左右，顶吾顶得住」，另亦有指「减价战系好方法，但最重要系以后唔好乱讲嘢」。

事实上，香港科技探索股价近期持续不振，上周五报跌0.9%至1.08元，今年至今已累跌近23%。

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