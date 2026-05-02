日本马桶成AI概念黑马 「陶瓷黑科技」晶片不可或缺 Toto拟300亿提升产能

日本马桶及洁具生产商Toto（东陶，5332）股价周五大升18%，收报6425日圆，创5年新高。该公司宣布，因人工智能需求强劲，计划加大对晶片零件业务的投资。

Toto是全球第二大静电吸盘(Electrostatic Chucks)生产商，该部件广泛应用于NAND存储晶片制造，负责在制程中固定矽晶圆，是NAND低温蚀刻等精密制程中不可或缺的零组件。随著AI基础设施需求持续扩大，该「陶瓷黑科技」业务已占Toto约一半营业利润。Toto周四声明表示，将加快在研究与生产能力上的支出，主要投入于静电吸盘。

营业利润占比首破50%

该公司先进陶瓷业务在截至3月的财政年度，净销售额达 674亿日圆（折合约32.3亿港元），较去年同期增长34%，并在营业利润的占比首次突破50%。该公司预计该业务明年销售额将再增长27%。

事实上，英国激进投资基金Palliser Capital今年2月入股并对公司施压，呼吁Toto加大其晶片零件业务，认为该公司错失了AI热潮带来的利好，应提升对吸盘业务的市场认知。

野村升目标价至5430日圆

Toto表示，计划至2028财年投资约300亿日圆（折合约15亿港元），以提升三座陶瓷工厂的产能。公司在财报简报中指出，随著科技企业加大AI基础设施投入，对吸盘业务的需求将持续上升。野村证券分析师Daisuke Fukushima在业绩公布后，将Toto股价目标从4570日圆上调至5430日圆，理由是陶瓷部门表现强劲。

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多间日企均受惠这波晶片需求，日本主要晶片设备制造商东京威力科创 (Tokyo Electron ) 在周四公布业绩，预测上半年销售将超出预期，该公司股价周五收市升近7%，创下历史新高。东京威力科创管理层日前表示，NAND 产能投资仍有更多潜力，且尚未纳入公司预测。

多间传统日企进军AI产业链

除了Toto，多只日本传统工业股早已进军AI产业链，化妆品巨头花王去年启动了一座晶片清洗工厂；味精及调味料生产商味之素则宣布在2030年前投入逾250亿日圆，扩大用于主板绝缘的关键薄膜产能。

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