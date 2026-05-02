英伟达对手Cerebras IPO拟集资40亿美元 估值达400亿美元

彭博引述知情人士报道，人工智能晶片制造商兼数据中心营运商Cerebras Systems正寻求在首次公开招股 (IPO)中筹集最多40亿美元，公司估值目标约为400亿美元。

潜在认购意向逾100亿美元

报道指，承销银行已收到超过100亿美元的潜在认购意向。新的40亿美元集资目标高于此前的计划，今年三月，Cerebras 曾考虑集资约 20 亿美元。

随著投资者和大型科技公司加速投入数十亿美元建设 AI 基础设施，Cerebras 也在挑战市场领导者英伟达。Cerebras 的晶片能一次处理大量数据，执行 AI 模型速度更快，并且营运自有数据中心。

Cerebras在今年2月完成约10亿美元融资，估值达230亿美元，投资方包括 Tiger Global、Benchmark、Fidelity 以及 AMD，该估值大幅高于去年9月的 81 亿美元。

来自阿布达比G42收入锐减

据Cerebras提交给美国证券交易委员会的文件，Cerebras 在 2025 年有 24% 的收入来自阿布达比 AI公司G42，低于前一年的 85%。这段合作曾引发美国外资投资委员会 (CFIUS) 审查，但公司去年3月表示所有问题已解决。G42 在最新文件中未被列为持股 5% 的股东。

此次 IPO 由摩根士丹利、花旗、巴克莱和瑞银主导。

