GameStop传「蛇吞象」收购eBay CEO冀提升市值至1000亿美元
更新时间：10:57 2026-05-02 HKT
发布时间：10:57 2026-05-02 HKT
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据《华尔街日报》报道，游戏零售商GameStop（GME）正准备对eBay（EBAY）提出收购要约，刺激eBay盘后股价曾大升逾11%，GameStop盘后则升4%。
据报道，GameStop在电商企业家Ryan Cohen的领导下，已建仓eBay，并可能在本月提出收购。如果 eBay 对此不感兴趣，Cohen 可能直接将提案提交给股东。
在消息传出前，GameStop 的市值约为 118 亿美元，而 eBay 的市值则更大，约为 460 亿美元。
达成千亿可获1.71亿股期权
Cohen 是宠物用品电商 Chewy 的创办人，他为自己设定了雄心勃勃的目标。今年一月，公司公布了一份薪酬方案，如果他能将 GameStop 的市值提升至 1000 亿美元，将获得超过 1.71 亿股的期权。
两间公司都在努力适应消费者偏好的变化。随著越来越多的游戏在网上购买，GameStop 已关闭部分门店，并将重点放在收藏玩具和交易卡片上。eBay 则在其平台上推广收藏品和二手商品，这些都与游戏爱好者相关，并与 GameStop 的客群重叠。
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