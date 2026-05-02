Meta完成收购机械人初创 料加强模型设计 用于机械人控制与自我学习

Meta周五公布，已完成收购机械人初创企业Assured Robot Intelligence，Meta称该初创公司「处于机械人智能的前沿，旨在让机械人能够理解、预测并适应人类在复杂且动态环境中的行为」，不过该公司未有披露收购的财务细节。

Assured Robot Intelligence 的团队，包括联合创办人 Lerrel Pinto 和Xiaolong Wang，将加入 Meta的超级智能实验室研究部门。该团队将与去年成立的 Meta 机器人工作室密切合作，专注于人形机械人基础技术。

Xiaolong Wang曾是英伟达的研究员，而 Pinto 则在 2025 年前共同创办了 Fauna Robotics。亚马逊于今年三月收购了 Fauna，以加强其人形机器人计划。

发言人：Assured带来深厚专业知识

Assured Robot Intelligence 的员工主要分布在圣地牙哥和纽约。Meta的发言人表示，该团队「将带来深厚的专业知识，帮助我们设计模型与前沿能力，用于机械人控制与自我学习，并推进全身人形机械人的控制」。

Meta 的机械人团队计划最终采用这家初创公司的技术，正在研发自有的人形硬体及其背后的人工智能，包括感测器、软体以及其他机械人技术。这些技术未来将向业界开放，意味著可能被多家公司使用。

据彭博去年报道，Meta 的目标是在人形机械人领域扮演类似 Google 的 Android 系统与高通晶片在手机产业中的角色，为整个市场建立基础。

