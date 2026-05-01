华为AI晶片销量料年增六成 有望夺中国市占龙头

《金融时报》报道，为减低对美国晶片巨头英伟达（Nvidia）的依赖，内地企业正加速寻求取代英伟达的国产国产代替品，使华为今年有望夺得内地人工智能（AI）晶片市场的最大份额，预料其相关销量将按年大增至少六成。

报道引述知情人士透露，内地多家科技企业已向华为订购大批最新升腾（Ascend）950PR处理器。华为预计，以目前在手订单计算，今年AI晶片业务收入将高达120亿美元，较2025年的75亿美元大幅飙升。

报道指出，华为正加速进军这个市值高达5.1万亿美元、长期由美国晶片巨头主导的领域。若华为的产能提升进度胜过预期，其AI晶片收入预测甚至有望进一步上调。现时华为绝大部分AI晶片均交由内地晶圆代工龙头中芯国际（0981）生产，预计到今年稍后时间，将有两座专为华为提供产能的新晶圆厂正式投产。

主攻推论市场 获DeepSeek采用

尽管华为最新晶片仍落后英伟达最先进产品至少两代，但效能与效率持续提升，并主攻推论运算市场。华为也运用其网路技术建构大型运算丛集，以弥补单晶片性能的不足。

近期，DeepSeek表示其最新V4模型已采用华为950PR进行推论运算，但多数训练仍依赖英伟达晶片。英伟达行政总裁黄仁勋早前接受访问时直言，若DeepSeek日后选择优先在华为平台上发布，「对美国将会是一个可怕的结果」，并担忧未来全球顶尖AI模型或会在非美国硬件上发挥得最好。

摩根士丹利发表报告预测，2030年中国AI晶片市场规模将高达670亿美元，当中86%将由本土企业供应。单计今年，中国供应商的市场规模预计已达210亿美元。分析师认为，AI推论需求急增以及持续的出口管制，已令「国产化」成为内地AI算力市场的长期结构性趋势。

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