蚂蚁国际发布全球首个开源智能体移动支付标准 冀建AI商业新模式

蚂蚁国际在吉隆坡MoMents 2026论坛上宣布，发布全球首个专为移动AI商业设计的开源智能体支付框架Agentic Mobile Protocol（AMP）。该协议支持安全的、AIOps原生的智能体支付集成，涵盖电子钱包、银行App、超级应用及可穿戴设备等移动终端。

此前蚂蚁国际已推出AI-as-a-Service平台，助金融科技伙伴构建智能体解决方案。马来西亚TNG eWallet及巴基斯坦easypaisa正使用该平台提升客户体验。

全球支付网络覆盖220市场

蚂蚁国际指，随著智能体支付、AI等技术创新落地，全球支付网络为超过1.5亿商户连接逾20亿消费者，日均交易笔数超2000万。服务覆盖220多个市场，支持300多种支付方式。国家二维码伙伴增至逾10家，包括新加坡SGQR、韩国ZeroPay、马来西亚DuitNow等；移动支付伙伴增至50个，新加入英国iFAST Global Bank、泰国KBank等。

蚂蚁国际持续在东南亚、拉美及中东推进牌照与合作。在越南与NAPAS推跨境二维码支付；与墨西哥R2合作助中小企贷款；与沙特央行合作拟于今年推出Alipay+跨境支付。

整合四大业务 杨鹏：AI新模式助商户增韧性

蚂蚁国际表示，在新战略下，整合了Alipay+、Antom、Bettr及WorldFirst四大板块，提供全球支付、全球账户与AI金融服务。

蚂蚁国际首席执行官杨鹏表示，蚂蚁国际的金融互操作性与AI商业新模式，为全球巨头和中小商户提供了强大工具，助力其增强业务韧性、拓宽收入来源。随著合作网络日益广泛深入，公司能与更多伙伴在多层面展开协作，在快速增长的市场中，为客户带来更具创新性、可靠性与高投资回报率的金融科技解决方案。