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HKTVmall推第二轮斗减价 299元自取85折 「誓要平过超市价」

商业创科
更新时间：16:42 2026-04-30 HKT
发布时间：16:42 2026-04-30 HKT

香港科技探索（HKTV，1137）旗下HKTVmall早前掀起减价战，表示于4月26日推出当日，订单交易额（GMV）超过4000万元，创周日新高。HKTVmall同时宣布第二轮「斗减价」，扬言「誓要平过超市价！」

首轮减价战交易额创4000万元新高

HKTVmall创办人王维基上周日（26日）宣布开打减价战，当时已上载一张相片，显示线上人数超过1万名，留言指：「多谢大家支持，今日应该创星期日生意新高。」

相关新闻：HKTVmall向传统超市「宣战」 推85折优惠抢客 王维基：睇吓边个先投降

HKTV：为香港市民带来更多惊喜

香港科技探索行政总裁（香港）周慧晶表示，客户对首轮85折优惠的热烈支持，充分证明HKTVmall「平靓正+方便」的理念深得人心，现正乘胜追击，推出第二轮85折自取优惠，掀起减价热潮，继续为客户提供更多实惠选择，同时透过庞大的O2O自取网络，让购物过程更加便捷。她又表示：「我们会持续优化服务，为香港市民带来更多惊喜。」

第二轮斗减价5.2及5.3举行

HKTVmall展开第二轮「斗减价」优惠，于5月2日及3日，即周六及周日，在HKTVmall订购超市产品及个人护理产品满299元，并输入优惠码，选择自取点自取，即享85折优惠。

该平台于香港合共超过530个自取点，包括75间HKTVmall O2O门市、321间Circle K便利店、117间邮政局，以及21个合作自取点。

相关新闻：京东发文疑似暗讽HKTVmall「孤寒」 推8折优惠抢客

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