平安数字银行当选银行公会数字银行委员会主席 CEO姚文松：续推动业界持续创新

香港银行公会宣布，平安数字银行当选银行公会数字银行委员会主席银行，任期两年，由5月1日起开始生效。

香港银行公会数字银行委员会候任主席、平安数字银行行政总裁姚文松对此表示，是次获选是业界对该行一直以来推动数字银行发展所作努力的充分肯定。他强调，平安数字银行将继续携手业界，牵头推动数字银行领域的持续创新，协助香港加速迈进智慧银行新纪元。同时，该行致力为广大市民带来更安全、高效及便捷的金融体验，并进一步促进普惠金融在港的发展。

展望未来，姚文松指出，平安数字银行作为委员会的主席银行，将持续深化与业界及监管机构的协作交流，积极推动创新金融科技的落地应用，全力支持本港金融业实现可持续的数字化升级，让更多本地市民受惠于智慧金融的便利。

