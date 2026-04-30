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富卫集团首季新增业务销售额升4%

商业创科
更新时间：14:04 2026-04-30 HKT
发布时间：14:04 2026-04-30 HKT

富卫集团（1828）公布，今年首季新增业务销售额按年化新保费计算较2025年同期上升4%至7.2亿美元。新业务合约服务边际为5.56亿美元，按年增幅达18%。期内于泛亚地区推出11款新产品。

富卫集团行政总裁兼执行董事黄清风表示，日本及东南亚的拓展市场为集团增长的主要动力，而香港特别行政区即使在2025年首季高基数效应下，表现仍然稳健。

黄清风又指，长远而言，富卫集团对亚洲中产阶层的增长趋势持有信心，尽管短期区内经济及消费者或受内外围环境所影响，但由于香港特别行政区等地区内金融枢纽展现出稳健的市场实力与良好的市场信心，对高净值客群前景保持乐观。
 

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