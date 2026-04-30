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Alphabet按年多赚81% Gemini Enterprise月活按季增40% 盘后大升7%

商业创科
更新时间：10:47 2026-04-30 HKT
发布时间：10:47 2026-04-30 HKT

Google母公司Alphabet （GOOG）表示，云端与人工智慧产品需求强劲，第一季度收入947亿美元，高于预期的916亿美元，每股盈利5.11美元亦远超市场预期的2.62美元，按年多赚81%。受业绩影响，Alphabet股价盘后升7%。

该公司预计今年资本支出最高达1,900亿美元，高于此前估计的1,850亿美元，此数字已是2025年支出的两倍。财务官Anat Ashkenazi表示，2027 年的支出将「显著」更高。

云端运算部门收入200亿美元，高于分析师预期的184亿美元。Alphabet 表示，该部门的增长「显著加速」，主要受AI软体与基础设施需求推动。积压订单（尚未入帐的合约工作量）较上季度几乎翻倍，超过4,600亿美元。

另外，AI软件需求强劲，行政总裁皮查伊表示，Gemini Enterprise（AI 代理平台）的付费月活跃用户数较上季度增长 40%。面向消费者的 Gemini 聊天机械人在 2025 年底已有 7.5 亿用户。皮查伊指，公司已成功降低使用 AI 回答用户问题的成本，解决了投资人早期对生成式 AI 对公司影响的担忧。

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