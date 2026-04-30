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Meta上调资本支出7%至最多1450亿美元 盘后股价挫7%

商业创科
更新时间：10:35 2026-04-30 HKT
发布时间：10:35 2026-04-30 HKT

Meta Platforms（META）上调全年资本支出预估，再度引发其大规模发展AI模型能够获得回报的忧虑，Meta股价盘后挫7%。

Meta预计全年资本支出为1250亿至1450亿美元，远超分析师预估，较公司之前给出的指引大约上调7.4%。财务长Susan Li表示，公司正在应对「更高的零组件价格」和额外的数据中心成本。

在记忆晶片短缺引发价格飙涨之前，Meta行政总裁朱克伯格已暗示，公司在2030年之前将在AI基础设施上投入数千亿美元。Meta已与英伟达、AMD和博通达成晶片等硬体采购协议，并正在建设多个大型数据中心。

首季赚268亿美元增61%

彭博行业研究高级分析师Mandeep Singh认为，该公司支出大幅上升加剧了风险，因为Meta使用的是自家AI系统，而该系统仍落后于业内先进模型。

Meta第一季度净利润268亿美元，按年增61%，其中包括一次性、非现金所得税收益80亿美元。收入563亿美元，高于市场预期的555.1亿美元。另外，该公司预计本季度营收580亿至610亿美元，大致符合市场预期。


 

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