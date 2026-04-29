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耀才澄清无计划涉足Web3 不拓展内地客服务 蚂蚁完成收购程序

商业创科
更新时间：20:52 2026-04-29 HKT
发布时间：20:52 2026-04-29 HKT

耀才证券（1428）公布，蚂蚁财富控股收购交易全部完成，并澄清指，不会拓展内地身份客户的经纪服务，也并无涉足代币化资产等Web3领域的计划。耀才表示，将确保稳健经营，严格遵循内地和香港两地监管规定，持续为香港本地客户提供高质量服务。

根据通告，收购交易完成后，蚂蚁控股最终持股约8.59亿股，占已发行股本约50.63%；而公众持股量为约8.37亿股，占已发行股份的约49.29%，继续符合上市规则最低公众持股量规定。同时董事会组成出现大变动，除许绎彬将留任执行董事外，执行董事陈永诚，以及独立非执行董事余韧刚、司徒维新、凌国辉生及黄婷婷将会辞任董事职务，并于本月30日起生效。

耀才无拓展内地客户和Web3领域的计划

收购交易期间，市场有传闻耀才将对内地客户展业、布局web3等，耀才辟谣指，公司主要服务于香港本地客户，不会拓展内地身份客户的经纪服务，也并无涉足代币化资产等Web3领域的计划。耀才强调，此次收购后将加快数字化转型升级，成为以尖端技术为后盾的领先交易平台。

坚定看好香港的未来潜力和中国经济的长期发展

谈及竞争，耀才认为，行业的健康发展需要各方协同努力，希望与行业所有从业者共同建设透明、有序的竞争环境，提升服务水平，满足客户需求。耀才续指，香港是国际金融中心，耀才坚定看好香港的未来潜力和中国经济的长期发展，未来将严格遵循内地和香港两地监管规定，重视合规经营，实现长期可持续的价值增长。


 

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