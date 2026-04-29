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金管局联同银行业推新一轮中小企支援措施 专项资金加至逾4500亿元

商业创科
更新时间：20:04 2026-04-29 HKT
发布时间：20:04 2026-04-29 HKT

近期中东地区局势引发国际燃油价格大幅波动，为环球经济带来更大不确定性，加剧部分行业中小企的营运挑战，金管局与「中小企融资专责小组」举行会议后，公布将与银行业将推出新一轮措施支援中小企获取银行融资、提升业务靭性和加快升级转型。

增加专项资金规模 提供弹性还款及贸易融资

新措施包括18家专责小组参与银行将增加中小企专项资金规模，由2024年10月的3,700亿元，进一步增至超过4,500亿元；为提供信贷支援予受影响的行业，尤其是运输物流业、制造业及进出口业，专责小组参与银行会以包容的态度，在审慎风险管理原则下，按个别客户实际情况与需要，提供适切信贷支援，包括弹性还款安排、延长贷款年期、更多贸易融资展期选项等，以纾缓资金流压力。同时亦会加快中小企融资担保计划」申请审批流程，所有专责小组参与银行及香港按证保险，于收齐所需资料后30个工作天内，会完成相关审批并通知有关结果；还会推出灵活还款贷款支持中小企转型，专责小组参与银行会按个别中小企的业务需要，为客户度身定造具灵活还款安排，例如前期部分还本，或「阶梯式」还款模式的融资方案；另外，专责小组参与银行并会运用金融科技及数据，优化中小企贷款审批流程，为客户提供更快捷及更合适的信贷方案。

前支持措施已惠及逾8.9万宗个案 涉资超过2090亿

金管局表示，自2024年以来，与银行业已经先后推出三轮支持中小企措施，至今已经有超过8.9万宗中小企个案受惠于相关措施，涉及信贷额度超过2,090亿元。金管局续指，将继续密切留意市场发展，了解各行业中小企的需要，并适时提供支援，促进香港经济及中小企的发展和转型。

恒生银行将推全程数码申请 设330亿融资基金

另外，恒生银行商业银行业务总监李秀怡回应指，今个月已率先为『中小企融资担保计划』的八成信贷担保产品推出全程数码申请及批核，提升融资申请效率，协助中小企更快获得资金。亦积极参与『商业数据通』，利用替代数据协助缺乏传统抵押品的中小企获取融资。她续指，将继续透过330亿元中小企PowerUp融资基金，提供灵活的融资方案，满足中小企多元化的需求，支持客户在多变的市场环境下继续发展。
 

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