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机管局为190亿港元多期高级票据定价 认购率达2.9倍

商业创科
更新时间：17:53 2026-04-29 HKT
发布时间：17:53 2026-04-29 HKT

机管局宣布已成功为190亿港元多期高级票据发行定价，采用规例S形式在机管局200亿美元中期票据计划下发行。是次发行包括100亿港元的2.9厘3年期票据、65亿港元的2.97厘5年期票据，以及25亿港元的3.38厘10年期票据。

有关票据广受主权财富基金、资产管理人、企业、银行及保险公司等各类投资者欢迎，订单认购额峰值合共超过550亿港元，认购率达2.9倍。机管局表示，已成功筹集目标融资金额，发行票据所得款项将用于净额再融资现有债务、拨作其资本开支及其他一般企业用途。

机管局行政总裁张李佳蕙表示，尽管市场环境复杂多变，机管局成功在港元债券市场进行融资，充分彰显了我们的信用状况极具吸引力。机管局将继续强化其资产负债表，并致力巩固香港作为国际航空领先枢纽的地位。

于若干先决条件达成后，票据预计于2026年5月6日发行，并预期于香港联合交易所有限公司上市。各票据预期将获标普全球评级评为「AA+」评级。

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