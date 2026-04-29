新城市广场斥700万推动节日经济 料带动人流及营业额录双位数增长

新鸿基地产旗下沙田新城市广场公布，斥资700万元推出【May…You Have Fun】购物玩乐特别企划，配合五一黄金周、母亲节及佛诞长周末，推动节日经济，预计5月份整体人流及营业额按年可录得双位数增长。

中东局势推高机票价格 料香港成旅客热门旅游点

5月节日特别企划由日本人气IP「MINISO｜Monchhichi 主题快闪店」打响头炮，即日起在商场内建构沉浸式「咖啡农场」购物体验馆，除逾百款Monchhichi主题产品外，当中更包括多款只限定于今次快闪店独家发售，还有全新主题打卡装置及独家购物礼遇。

新鸿基地产代理有限公司租务部副总经理许嘉雯表示，5.1黄金周一向是香港的旅游旺季，最近中东局势紧张令油价连带机票价格上涨，相信不少旅客都会选择乘坐高铁外游，而香港亦将成为其中一个热门旅游地点。配合年度感谢祭购物优惠攻势、人气马赛克磁石工作坊及市集等等多元推广，她预计预计五月的整体人流及营业额将可望录得按年分别10%及12%升幅。

新城市广场「JUST BUY WEEKS 感谢祭」同时推出三重消费奖赏，包括「至尊消费王及最高消费王奖赏」、「消费密密赏」及「美妆赏」，以提升顾客消费动力。活动期间累积消费达「至尊消费王」级别的首20名最高消费顾客(最低累积消费额需满HK$30,000)，有机会赢取价值高达逾万元的电子潮物、珠宝、美妆及生活用品，包括Samsung Galaxy S26 Ultra及iPhone 17等产品。

许嘉雯指出，「JUST BUY WEEKS 感谢祭」新增2个级别的消费王奖赏，除有助吸纳高消费客群外，亦同时鼓励顾客持续多次到访商场消费，并将消费动力延续至母亲节及佛诞长周末覆盖整个5月档期。