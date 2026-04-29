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Polymarket据报寻求CFTC批准 向美国用户开放 小特朗普为公司顾问

商业创科
更新时间：11:27 2026-04-29 HKT
发布时间：11:27 2026-04-29 HKT

据彭博引述消息报道，Polymarket正采取措施试图将其主要交易平台重新带回美国。此举令美国用户得以接触该平台，并有望推动这个快速增长的行业。

近周与CFTC官员讨论解禁

报道指出，自2022年与监管机构发生冲突以来，Polymarket已在技术上禁止美国用户在其国际平台上进行交易，而该公司推出的美国本土替代平台也未能全面上线。不过，部分知情人士称，公司近几周已与美国商品期货交易委员会（CFTC）的官员讨论解除对美国客户的限制。

目前尚不清楚CFTC是否会批准请求，但解除限制需要委员会正式投票表决，而由于现时4个委员席位均空缺，仅需主席Michael Selig一人采取行动即可，令有关程序变得更容易。

逐渐落后竞争对手Kalshi

作为领先的预测市场平台，Polymarket在2022年与CFTC达成和解后，仍在美国面临一系列挑战，逼使其交易平台迁往海外；同时，这导致该公司在特朗普政府大力支持该行业后，逐渐落后于竞争对手Kalshi。

报道又提到，特朗普家族也涉足了这一领域，小特朗普（Donald Trump Jr.）同时担任Polymarket和Kalshi的顾问，还通过其担任合伙人的风险投资基金1789 Capital对Polymarket进行了投资。与此同时，特朗普旗下社交媒体公司Trump Media & Technology Group Corp.也计划推出自己的预测市场平台。
 

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