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摩通戴蒙警告政府债务不断上升 或引发债券市场危机

商业创科
更新时间：10:59 2026-04-29 HKT
发布时间：10:59 2026-04-29 HKT

摩根大通行政总裁戴蒙周二警告，不断上升的政府债务水平可能会引发债券市场危机，并敦促政策制定者在市场迫使其采取行动前主动应对。

政策制定者应主动应对

据CNBC报道，戴蒙在一个投资会议上表示，「照目前的情况来看，将会出现某种债券危机，到那时我们就不得不应对了」。他又指，「并不太担心我们能否应对」， 只是认为「成熟的做法应该是主动应对，而不是放任不管」。

戴蒙指出，历史表明如今日益复杂的风险组合可能会以不可预测的方式叠加，虽然具体时间尚不确定，但如果不应对这些压力，调整很可能是在动荡之后而非透过深思熟虑的政策举措来实现。

戴蒙又指，增加风险的因素很多，例如地缘政治、石油、政府赤字等等，这些因素可能会消失、也可能不会，「我们不知道究竟是甚么因素的共同作用导致问题」。

倘信贷衰退 情况会比想像更差

此外，戴蒙在访谈中亦谈到信贷周期和AI普及速度方面存在的风险，以及其对企业文化建设的见解。虽然他认为约1.7万亿美元的私人信贷规模不足以对美国经济构成系统性风险，但更大的风险是所有贷款类别的下滑幅度可能会比预期更大。

他说，「我们已经很久没有经历过信贷衰退了，所以一旦发生，情况会比人们想像的还要糟糕」。

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