Google据报与美国防部达协议 准AI系统用于机密军事工作

据彭博引述五角大楼官员指出，谷歌（Google）已与美国国防部达成协议，允许其人工智能（AI）系统用于机密军事工作，而此前该公司的研究人员曾对此提出抗议。报道又指，该协议于周一下午4点签署。

许多细节仍不清楚

谷歌一位发言人表示，公司已修改其与五角大楼的合同。尽管该协议的许多细节仍不清楚，但发言人称，其中包括向五角大楼提供API访问权限，使该机构能够直接接入公司的软件，但不涉及定制开发或模型构建。

称是支持国安负责任做法

公司发言人在声明中表示，在谷歌基础设施上以行业标准的做法和条款提供商业模型的API访问权限，是支持国家安全的一种负责任做法。该发言人又补充，公司仍致力于私营和公共部门的共识，即在没有适当人类监督的情况下，不应将人工智能用于国内大规模监控或自主武器。

此前，Google员工曾多次抗议公司科技被用于某些军事用途。最近一次发生在周一，数百名AI研究人员联名致函Alphabet行政总裁Sundar Pichai，敦促他拒绝将公司的AI系统用于美国国防任务的机密工作负载。

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