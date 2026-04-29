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高盛据报禁香港员工使用Anthropic旗下AI模型Claude

商业创科
更新时间：10:10 2026-04-29 HKT
发布时间：10:10 2026-04-29 HKT

据英国《金融时报》引述消息报道，高盛禁止其香港银行家使用Anthropic旗下AI模型Claude，并指高盛香港员工在数周前已无法透过公司内部的AI平台直接访问Claude模型。Anthropic发言人则表示，Claude模型从未在香港获得正式「支持」，但拒绝进一步置评；高盛也拒绝置评。

对合约严格解读结果

报道指出，有关举动是高盛与Anthropic协商后，对其合约严格解读的结果，但并不包括与其他AI供应商的合约，例如OpenAI。

报道又提到，美国AI公司对其模型在中国使用持谨慎态度，部份原因是担心「蒸馏」（distillation）效应，即机构或透过大量使用外国模型来训练新模型。
 

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