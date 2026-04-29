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《时代杂志》公布AI十强名单 阿里、智谱及字节跳动上榜

商业创科
更新时间：09:54 2026-04-29 HKT
发布时间：09:54 2026-04-29 HKT

《时代杂志》发布「2026年最具影响力人工智能公司」名单，当中有三家中国公司上榜，分别是阿里巴巴（9988）、智谱（2513）及字节跳动。

称阿里成开源AI主导力量 智谱新模型超越海外对手

 《时代杂志》表示，阿里巴巴在三年内，已成为开源AI的主导力量。阿里旗下通义千问（Qewn）系列，下载量累计突破10亿次，并衍生出逾20万个衍生模型，成为全球最受欢迎开源模型家族。

智谱新发布的GLM-5模型，获 《时代杂志》评价在部分基准测试中已超越Google的Gemini 3 Pro等对手，在程式编码及代理任务方面，逼近Anthropic的Claude Opus 4.5及OpenAI的GPT-5.2。《时代杂志》更指出，智谱证明不需要依赖海外晶片，可建设最新AI模型。智谱今年发布的新模型，主要使用国产晶片，实现与英伟达等海外硬件脱钩。

字节跳动已转型为「AI优先」科技企业

《时代杂志》表示字节跳动旗下AI助理「豆包」，现已累积逾1.55亿周活跃用户，2月中国新年期间突破1亿日活跃用户，令内地成为大规模应用AI助理市场之一。

《时代杂志》认为，字节跳动现已转型为「AI 优先」的科技企业，产品涵盖聊天机器人、图像、影音生成，以及云基础设施。

「2026年最具影响力人工智能公司」名单，上榜科技企业还包括OpenAI、亚马逊（AMZN）、Alphabet(GOOGL) 、Meta(META）、Anthropic、Mistral及Hugging Face。

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