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市场观望美伊谈判及联储局议息 美股道升纳跌

商业创科
更新时间：21:49 2026-04-28 HKT
发布时间：21:49 2026-04-28 HKT

市场关注美国与伊朗谈判进展，同时等候联储局最新利率决定及新一轮企业业绩表现，美股三大指数早盘走向不一。道指报49315点，升147点；标指报7148点，跌25点；纳指报24704点，跌181点或0.73%。

石油市场方面，阿联酋宣布由5月1日起退出欧佩克及欧佩克+机制，并计划逐步提高石油产量，消息震荡国际油市。布伦特原油期货价格周二继续攀升，重新涨破每桶110美元价位。

科技股方面，谷歌据悉已与美国国防部达成协议，允许美方在机密项目中使用谷歌AI模型。消息人士指，有关协议授权国防部可将有关技术用于「任何合法政府用途」。与此同时，欧盟向谷歌提出多项整改要求，勒令其安卓操作系统向竞争对手的人工智能服务开放。谷歌对有关措施表示反对，该股开盘跌0.74%。

人工智能板块普遍受压，OpenAI近期未能达成新增用户及营收目标，引发市场对其庞大开支计划的担忧，相关概念股显著下挫。CoreWeave开盘跌近7%，AMD及甲骨文跌约5%。
 

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