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招行首季纯利升1.5% 净利息收益率下降 不良贷款率稳定

商业创科
更新时间：21:31 2026-04-28 HKT
发布时间：21:31 2026-04-28 HKT

招行（3968）公布今年首季业绩，录得纯利378.52亿元（人民币，下同）按年升1.5%，基本每股收益1.49元。期内营业净收入869.52亿元，按年增加3.9%，其中净利息收入556.42亿元，按年增5%,在营业净收入中占比为约64%。

受贷款重定价等影响 净利息收益率下降8基点

今年首季中，招行为净利差1.77%，净利息收益率1.83%，按年分别下降5个基点和8个基点，按季分别下降2个基点和3个基点。招行指出，净利息收益率下降的原因主要是受贷款重定价的影响，叠加有效信贷需求不足、零售贷款占比下降等因素影响，令生息资产收益率有所下降招行强调，正持续推动负债高质量增长，部分抵消资产收益率下降带来的影响。

首季不良贷款率0.94% 与上年末持平

截至今年3月底，招行不良贷款余额698.58亿元，较上年末增加16.52亿元；不良贷款率0.94%，与上年末持平，不良贷款率总体维持稳定。拨备覆盖率387.76%，较上年末下降4.03个百分点；贷款拨备率3.63%，较上年末下降0.05个百分点。

房地产业不良贷款率较去年底下降0.2%

招行在房地产业不良贷款率4.44%，较上年末下降0.2个百分点。房地产业贷款余额2,837.08亿元，较上年末增加5.94亿元，占总贷款和垫款总额的4%，较上年末下降0.1个百分点，其中85%以上的房地产开发贷款余额分布在一、二线城市，区域结构保持良好。

招行表示，将继续紧跟国家政策导向，前瞻研判市场形势变化，聚焦区域、优选项目，按照市场化、法治化原则，加大「白名单」项目支持力度，助力房地产市场平稳运行与高质量发展。同时，继续合理区分项目子公司风险与集团控股公司风险，回归项目本源，持续强化风险紥口管理和投贷后管理，严格执行房地产贷款封闭管理要求，切实做好项目风险防控。至于对于出现阶段性风险暴露的公司，招行说，会积极采取风险化解手段，确保房地产贷款资产质量总体处于可控范围。
 

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