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和电旗下品牌Mo+推GenZ 5G计划 30GB月费低至88.5元

商业创科
更新时间：18:26 2026-04-28 HKT
发布时间：18:26 2026-04-28 HKT

和记电讯旗下流动通讯品牌MO+推出全新5G服务，专为18至29岁Z世代及学生而设，月费计划折后平均88.5元，包含30GB本地数据及2GB内地与澳门数据，并提供15个热门社交及娱乐应用程式任用数据，满足即时通讯、短影音及网上互动需求。

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选用MO+ SIM月费计划可享高达6个月月费豁免，另获赠6张DGG by LBUY电子扭蛋券，于全线数码扭蛋站随机扭出礼品。客户可加入成为「MO民」，并以低至半价加购「防骗王」、PIA VPN及「防骗组合」等增值服务，提升上网安全。

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