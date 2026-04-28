和电旗下品牌Mo+推GenZ 5G计划 30GB月费低至88.5元
更新时间：18:26 2026-04-28 HKT
发布时间：18:26 2026-04-28 HKT
发布时间：18:26 2026-04-28 HKT
和记电讯旗下流动通讯品牌MO+推出全新5G服务，专为18至29岁Z世代及学生而设，月费计划折后平均88.5元，包含30GB本地数据及2GB内地与澳门数据，并提供15个热门社交及娱乐应用程式任用数据，满足即时通讯、短影音及网上互动需求。
选用MO+ SIM月费计划可赠6个月月费
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