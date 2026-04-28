景顺指沃什听证会释放「偏鸽」讯号 政策主张有利股市表现

美国总统特朗普（Donald Trump）提名的候任联储局主席沃什（Kevin Warsh）日前出席参议院确认听证会，其政策取向备受市场关注。景顺首席环球市场策略师Brian Levitt表示，沃什在听证会上释放的讯息偏向鸽派及务实，并强调尊重联储局的独立性。他又认为，沃什的政策主张有利于股市表现。

沃什上周二（21日）出席确认听证会并接受质询，内容涉及其对货币政策独立性的承诺、早前提出AI驱动生产力增长将为联储局减息提供空间的观点，以及计划剥离逾1亿美元金融资产的安排等。

强调储局独立性重要

外界曾忧虑沃什上任后或会按特朗普意图行事，影响货币政策独立性。不过Brian Levitt指出，沃什在听证会上强调联储局独立性的重要，并表明在制定政策时，会避免不必要地激化与政府的关系。他分析指，虽然这种平衡能否长期维持仍有待观察，但目前投资者似乎愿意给予信任。另外，美国长期通胀预期维持稳定，显示市场尚未将政治干预货币政策的风险纳入定价。

相较于首次出任联储局理事会成员时的鹰派作风，Brian Levitt认为沃什近期的政策语调明显更偏向鸽派。他指出，沃什对通胀采取更为细致的理解，尤其是在AI带动生产力提升、关税问题及油价冲击影响的环境下。

沃什支持采用「中位数通胀」与「截尾均值通胀」等指标，前者聚焦于分布中间值，后者则剔除两端的极端波动。Brian Levitt强调，联储局不应因关税、战争或供应链中断引致的短期价格波动而调整政策。他认为，上述通胀指标能更准确反映潜在通胀趋势，这意味沃什更倾向通过扩大政策制定者所重点关注的通胀指标范围，将此框架制度化。

缩减资产负债表需时

资产负债表政策方面，Brian Levitt解释，虽然沃什初步表态似较为鹰派，表示有意逐步缩减联储局资产负债表规模，但他亦明确指出，这既不可能、也不应在短期内完成。沃什认为，资产负债表的扩张历时数十年，缩减规模同样需要时间、耐心及谨慎处理。另一方面，任何资产政策调整均需获得联邦公开市场委员会的共识，意味著这将是深思熟虑的集体决策过程，而非单方面行动。

Brian Levitt总结指，沃什释放的讯号偏向鸽派、务实，且尊重制度独立性，市场反应亦大致认同。他直言，沃什的观点组合有利于美股表现，并印证其长期维持「不与联储局对抗」的取向。