金发局称港保险渗透率达17.2% 位居全球首位 吁培育更多人才

金发局今日发表题为《培育香港新一代保险专业人才 共促行业蓬勃发展》的研究报告显示，香港保险渗透率高达17.2%，位居全球首位，2024年为本港经济创造1,084亿港元的增加价值，并反映保险业对香港的影响深远，其角色亦不断演变及扩展。

劳动力缺口扩大恐限制潜力

金发局表示，保险业正处于应对全球迫切议题的前沿，涵盖气候风险、网络威胁、健康隐患及长寿风险，同时在推动长期财富管理及跨代财务规划方面发挥关键作用。随著人工智能、数据分析及数码创新的推动下，保险业提供了具启发性且灵活的职业发展机会，突破大众对行业的刻板印象。

随着行业面对更多元及复杂的风险，并迈向宏大发展，市场对具备多元化及跨领域技能（包括数码应用、跨领域风险管理及跨境事务处理）的人才需求日益殷切。劳动力缺口若持续扩大，将限制行业的增长潜力。

金发局主席洪丕正表示，香港在推动保险业的资本转型、创新及风险管理方案方面树立领先标准，该局将继续致力推动人力资本发展，培育新一代专业人才，共同塑造行业未来。

四大建议提升行业认知

该报告基于广泛的持份者参与，提出旨在提升行业认知并装备年青人才投身保险业的建议。相关政策建议包括：（一）策划长远的人才及行业转型议程，透过制定人才发展路线图及加强行业宣传，重塑公众对保险专业的认知；（二）运用前瞻性的《保险专业资历架构》，透过教育及技能培训途径强化人才基础；（三）推动持续进修与专业提升以强化从业员的适应力，提升劳动人口灵活性及职业流动性；（四）透过大湾区、中国内地及全球市场拓展人才来源管道，建立保险业人才专属对接平台，加强跨境人才联系。