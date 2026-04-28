五一黄金周将至 香港迪士尼CEO称酒店预订近爆满 料乐园迎客流高峰

对于即将到来的五一黄金周，香港迪士尼乐园度假区行政总裁施保添透露，迪士尼酒店预订已接近满房。他指出，随著内地赴港旅游热度回升，预计乐园将迎来客流高峰，「相信假期会做的很好」。

对目前定价机制感满意

他进一步表示，去年夏季的极端天气对户外主题公园造成直接压力，加上宏观环境变化，业绩数据波动属正常情况，他对乐园整体经营的强劲韧性与盈利能力感到满意，目前2026财年已过半，前期表现持续向好，对全年发展保持乐观。

票价方面，施保添指出，对目前的定价机制感到满意，旅客可根据自身需求选择日期入园，价格敏感者亦可选在淡季入园体验。

拟拓展多元客源市场

面对客源波动，施保添强调，拓展多元客源市场是核心战略之一，乐园将持续深化跨区域营销。一方面在内地核心市场加大推广力度，另一方面则继续于东京、新加坡、首尔、马尼拉等目标市场举办交流活动，吸引全球游客。他指出，目前尚未观察到中东局势带来的影响，但将持续密切关注。

「极端天气是必须面对课题」

谈及去年夏季极端天气影响旅客到访意愿，施保添表示：「极端天气是必须要面对的课题」，乐园已完成部分餐厅翻新，实现所有座位皆设有雨棚，提升游客用餐舒适度，亦将持续聚焦夏季高温等问题，进一步完善园区遮阳、降温设施。他提到，2025年的极端天气属历史罕见，而根据气象预报，今年夏季天气将更接近正常水平，为营运提供更有利条件。

另外，将于5月上旬在「冰雪奇缘世界」正式亮相的小白（Olaf）机器人也在发表会上登场。该款机器人运用了新一代AI技术打造，未来将在园区内展示招牌的碎步与笑容，与游客聊天、互动，进一步推动体验式旅游。

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