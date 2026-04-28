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香港迪士尼CEO带Olaf AI机械人亮相 抢先Say Hi 影相识摆Pose 传百万美元研发

商业创科
更新时间：15:47 2026-04-28 HKT
发布时间：15:47 2026-04-28 HKT

香港迪士尼乐园度假区行政总裁施保添（Tim Sypko）今日在业绩发布会上，带同《魔雪奇缘》雪人小白（Olaf）AI机械人会见传媒，他说游客将可以前所未有的方式与小白互动。这部仿真度极高的机械人是基于英伟达的AI机械人框架开发，今年3月英伟达行政总裁黄仁勋已带同小白在该公司的GTC大会上亮相，据报价值100万美元。

施保添在业绩发布会上介绍AI机械人小白登场，小白随即缓缓步向舞台中央，边走边向观众挥手，并说「Hello」打招呼。其后小白对施保添说「你好高啊！」，又说记得施保添，笑言「水也有记忆的」。施保添又指引小白步向台前，一同给在场人士拍照，小白也随即向前走，并摆起「甫士」来。

施保添（右）与小白（中）一同合照。
施保添（右）与小白（中）一同合照。

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5月上旬「魔雪奇缘世界」登场

香港迪士尼即日至6月7日正举行 「20周年奇妙派对」庆典，由5月上旬起，游客有机会在「魔雪奇缘世界」偶遇雪人小白。香港迪士尼指，华特迪士尼幻想工程研发部门透过运用强化学习科技的新一代机械人技术，为小白「施展魔法并赋予生命」，这位可自由走动的机械人角色，将以阿德尔王国特别亲善大使的身份与访客见面。 

除了AI机械人小白，香港迪士尼近年努力将科技融入主题乐园，包括因应《反斗奇兵5》（Toy Story 5）将于今年6月18日登上大银幕，「反斗奇兵大本营」主题园区将于明年推出全球首个融合现实与科技元素的户外表演，期望吸引世界各地旅客到访。

由5月上旬起，游客有机会在「魔雪奇缘世界」偶遇雪人小白。
由5月上旬起，游客有机会在「魔雪奇缘世界」偶遇雪人小白。

基于英伟达Warp 框架开发

事实上，小白已在今年3月29日率先在巴黎迪士尼乐园登场，而早在3月16日的英伟达GTC大会，黄仁勋已带同小白亮相，该AI机械人是基于英伟达Warp 框架开发。据报小白可透过强化学习（Reinforcement Learning），学会自主维持平衡，并且具备极高的互动智慧，能识别对话者的年龄调整说话风格。有报道指，计入研发成本，这部仿真度极高的机械人开发金额高达百万美元，是「世上最贵的雪人」。

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