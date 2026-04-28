OpenAI用户及收入增长据报未达标 内部忧难顶庞大开支 IPO时间表也有分歧

据《华尔街日报》引述消息报道，OpenAI近期未能达成新用户增长及收入目标，引起财务总监（CFO）Sarah Friar及董事会关注，收入增长恐难以支撑未来AI基础设施的庞大开支。此外，公司管理层对于是否在今年底前进行首次公开招股（IPO）亦存在分歧。

忧无力支付未来算力合约

报道指出，OpenAI行政总裁奥特曼多年来一直积极争取数据中心资源，去年更达成高达约6,000亿美元的未来开支承诺。然而，由于ChatGPT未能达成内部设定的「于去年底前实现ChatGPT周活跃用户达10亿」的目标，令公司领导层对该策略产生疑虑。消息又指，Friar曾向其他高层坦言，担心若收入增长不够快，公司或无力支付未来的算力合约。

对此，奥特曼与Friar发表联合声明表示，两人在全力获取算力上的共识「完全一致」，直言任何暗示两人存在分歧或缩减新算力资源的说法是「荒谬的」。

受累Google及Anthropic抢客

报道指出，竞争对手Google旗下Gemini模型去年底实现大规模增长，蚕食OpenAI的市场份额，导致ChatGPT未能达成年度收入目标。此外，OpenAI在编程及企业市场亦流失部分占有率给Anthropic，导致今年早前多次未能达成月度收入目标。

OpenAI虽然近期推出跑赢多项行业基准测试的GPT-5.5，且旗下编程工具Codex正迅速普及，但为了控制成本，亦削减部分项目如影片生成应用程式Sora。据悉，OpenAI近期完成矽谷史上最大规模的1,220亿美元融资，但公司已签约采购大量算力，即使能达到积极的收入目标，该笔资金亦预期将于未来3年内耗尽。

CFO对年底上市抱保留态度

另外，管理层对上市时间表亦传出不同意见。奥特曼倾向采取更激进的上市时间表，寻求于今年底前进行IPO；惟Friar对此持保留态度，强调公司必须改善内部控制，警告公司目前尚未准备好迎接上市公司所要求的严格报告标准。