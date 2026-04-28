香港迪士尼收入录历年第二高 首次实现「零贷款」 惟去年受极端天气影响旅客出行
发布时间：12:28 2026-04-28 HKT
【香港迪士尼/Hong Kong Disneyland/业绩】香港迪士尼今日公布2025财政年度（2024年9月29日至2025年9月27日）的业绩，收入按年跌1.2%至86.94亿元，仍为2005年开幕以来第二高；净利润则按年下跌36%至5.36亿元；总入场人次750万，同样是历年第二高。乐园提到，去年本港经历多次极端天气，访港旅客出行模式和到访意欲均受影响，因此去年财务表现值得肯定。另外，乐园2025财政年度完结前，已向股东全数偿还所有贷款，首次实现「零贷款」。
去年红雨及黑雨打破纪录
据香港迪士尼公布，2025年净利润达5.36亿元，按年下跌36%；未扣除利息、税项、折旧及摊销前盈利（EBITDA）为19.89亿元，按年则跌13.5%。不过，乐园指在香港出境旅游需求迅速恢复、宏观经济环境持续不确定，以及香港在2025年经历极端天气下，访港旅客的出行模式和到访意欲均受影响，去年度交出的财务表现值得肯定。
翻查天文台资料，在香港迪士尼2025财政年度期间，有15个热带气旋引致天文台需发出热带气旋警告信号，7月台风韦帕及9月超强台风桦加沙袭港更两度挂「十号风球」。另外去年天文台曾发出5次黑色暴雨警告，打破自暴雨警告系统运作以来的纪录。
宾客人均消费创历史新高
另外，宾客人均消费按年上升2%，创历史新高。酒店业务亦持续靠稳，整体入住率增加6个百分点至79%。
值得留意是，香港迪士尼表示在2025财政年度完结前，已向股东全数偿还所有贷款，首次实现「零贷款」，反映财务状况稳健。香港迪士尼乐园度假区行政总裁施保添表示，稳健业绩表现，充分体现度假区的韧性，以及迪士尼品牌历久弥新的吸引力。
香港迪士尼乐园近年业绩
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财政年度
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总入场人次(万)
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收入(亿港元)
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净利润(亿港元)
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2025
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750
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86.94
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5.36
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2024
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770
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88
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8.38
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2023
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640
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57
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-3.56
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2022
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340
|
22
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-21
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2021
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280
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17
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-24
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2020
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170
|
14
|
-27
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2019
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650
|
60
|
-1.05
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2018
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670
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60
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-0.54
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资料来源：香港迪士尼乐园网站
Pixar及Marvel主题体验陆续登场
乐园指，扩建工程正稳步推进，全新的Pixar主题及Marvel主题体验将陆续登场。当中Pixar主题娱乐体验将于明年开幕，为宾客带来沉浸式剧场历险之旅。另一个香港独有、崭新的Marvel主题体验将汇聚全新游乐设施。施保添表示，随着多个重点市场的迪士尼粉丝群持续增长，加上一系列强劲且创新的体验项目，香港迪士尼对长远发展保持乐观，并有信心继续担当香港及大湾区内国际旅游目的地的重要角色。
香港迪士尼又表示，配合《香港旅游业发展蓝图2.0》，将积极把握机会举行盛事，并透过与本地主要旅游景点和企业合作，创造协同效应以促进香港旅游业。举例20周年庆典的市场推广活动亦延伸至启德体育园、昂坪360，以及香港国际机场等本地旅游地标，为旅游业创造协同效应。
20年为港贡献1675亿价值
另外，香港迪士尼去年庆祝开业20周年，乐园指20年来为香港带来合共1,675亿元的增加本地生产总值，并为前线员工及旅游业创造了合共 34.21万个就业机会，为本港整体经济作出贡献。而在2025财年，乐园雇用约9,000名全职及兼职员工，持续为香港旅游及家庭娱乐产业中最大雇主之一。香港迪士尼亦持续成为2025年最受欢迎的香港单一付费景点，据旅发局调查，持续两年有62%旅客指香港迪士尼是他们访港的主要原因。