百度发布通用智能体GenFlow4.0 兼容「龙虾」 月活用户逾1亿

百度网盘与百度文库联合发布通用智能体GenFlow 4.0，全面升级Office Agent，用户可一键部署「龙虾」（OpenClaw），将网盘转化为个人或团队的「AI工作台」。目前GenFlow 4.0月活用户达1亿，月任务交付2亿次。

新版本支持一句指令并行调用PPT、Excel及Word Agent，实现多模态内容理解与生成。个人用户可于百度网盘PC端或App端零门槛部署OpenClaw，不占本地内存，并支援其他平台「龙虾」一键迁移；提供手机与电脑无缝协作，内置PPT、Excel、创意写作等技能库。团队用户则可于百度网盘PC端侧边栏「团队空间」一键部署，直接在网盘内调用Agent完成协作任务。

视频剪辑Agent将亮相 军团协作压缩至13分钟

百度网盘表示，已服务10亿用户，未来将在百度Create大会发布视频剪辑Agent能力，5月底推出团队版「Agent协作军团」。届时，团队上传视频后，剪辑、运营、数据分析等Agent可并行协作，将原本一周以上的工作流程压缩至13分钟。

