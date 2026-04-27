Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

百度发布通用智能体GenFlow4.0 兼容「龙虾」 月活用户逾1亿

商业创科
更新时间：18:42 2026-04-27 HKT
发布时间：18:42 2026-04-27 HKT

百度网盘与百度文库联合发布通用智能体GenFlow 4.0，全面升级Office Agent，用户可一键部署「龙虾」（OpenClaw），将网盘转化为个人或团队的「AI工作台」。目前GenFlow 4.0月活用户达1亿，月任务交付2亿次。

新版本支持一句指令并行调用PPT、Excel及Word Agent，实现多模态内容理解与生成。个人用户可于百度网盘PC端或App端零门槛部署OpenClaw，不占本地内存，并支援其他平台「龙虾」一键迁移；提供手机与电脑无缝协作，内置PPT、Excel、创意写作等技能库。团队用户则可于百度网盘PC端侧边栏「团队空间」一键部署，直接在网盘内调用Agent完成协作任务。

视频剪辑Agent将亮相 军团协作压缩至13分钟

百度网盘表示，已服务10亿用户，未来将在百度Create大会发布视频剪辑Agent能力，5月底推出团队版「Agent协作军团」。届时，团队上传视频后，剪辑、运营、数据分析等Agent可并行协作，将原本一周以上的工作流程压缩至13分钟。
 

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
丽晶花园「请人难」聘外劳保安 业主反应大 法团：相对年轻、广东话对答如流
丽晶花园「请人难」聘外劳保安 业主反应大 法团：相对年轻、广东话对答如流
楼市动向
5小时前
谢贤再被爆「爷孙恋」秘闻 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收谢婷婷珠宝附「归还通知」
谢贤再被爆「爷孙恋」秘闻 前女友Coco揭四哥媾女奇招 收谢婷婷珠宝附「归还通知」
影视圈
10小时前
草蜢演唱会丨蔡一杰首揭患脑癌细节 切7cm脑瘤后得知扩散晴天霹雳：继续揾方法医
03:58
草蜢演唱会丨蔡一杰首揭患脑癌细节 切7cm脑瘤后得知扩散晴天霹雳：继续揾方法医
影视圈
12小时前
街市买平价游水鱼惊变「白眼鱼」 港女怒控换鱼 眼利网民却揭「骇人真相」：根本不是死鱼！｜Juicy叮
街市买平价游水鱼惊变「白眼鱼」 港女怒控换鱼 眼利网民却揭「骇人真相」：根本不是死鱼！｜Juicy叮
时事热话
6小时前
李泳豪深夜发文悼亡母：妈我好想你 曝光施明珍贵照片承诺照顾李家鼎 颓爆开工面色发黑
李泳豪深夜发文悼亡母：妈我好想你 曝光施明珍贵照片承诺照顾李家鼎 颓爆开工面色发黑
影视圈
4小时前
羁留青年遭木棍捅肛门致直肠出血 时任惩教助理与一羁留人士认罪还押候惩 另4人不认罪明开审
羁留青年遭木棍捅肛门致直肠出血 时任惩教助理与一羁留人士认罪还押候惩 另4人不认罪明开审
社会
7小时前
方嘉柏周三谷战派出五驹上阵。
莫雷拉请假 方嘉柏倚重三骑师
马圈快讯
2026-04-26 18:45 HKT
点解香港没有烂尾楼｜汤文亮
点解香港没有烂尾楼｜汤文亮
楼市动向
9小时前
海港屯门新店开张优惠！新店限定$29.8点心孖宝 晚市烧鹅、乳猪$68
海港屯门新店开张优惠！新店限定$29.8点心孖宝 晚市烧鹅、乳猪$68
饮食
7小时前
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始申请！最高$2700买冷气机/热水炉/雪柜/洗衣机  即睇申请资格+教学
中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始！合资格65岁以上长者可获最高$2700（附申请教学）
生活百科
7小时前